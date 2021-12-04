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Умерла Нина Ургант

Прощание с Ниной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре

О месте ее захоронения пока неизвестно
© Валентин Егоршин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой России Ниной Ургант состоится 8 декабря в Александринском театре, о месте захоронения будет известно позднее. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

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"Прощание с Ниной Николаевной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре. О месте ее захоронения пока сообщить не готовы", - пояснили ТАСС в пресс-службе Александринского театра.

Нина Ургант умерла 3 декабря на 93-м году жизни. За долгие годы работы на александринской сцене Ургант создала галерею ярких женских образов в современном и классическом репертуаре, среди ее героинь были Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего", Ксантиппа в спектакле "Беседы с Сократом" Э. Радзинского, императрица в "Капитанской дочке" А. Пушкина и другие. Из ее работ в кино, среди которых было более 70 фильмов, зрителям больше всего запомнилась роль военной медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова.

Ургант была удостоена многих наград, в 2006 году она получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, в 2013 году удостоена Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

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