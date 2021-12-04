На Украине зафиксировали третий за неделю случай антисемитизма на Хануку

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники повредили в Ровно установленный в честь еврейского праздника светильник ханукия, сообщила в субботу Объединенная еврейская община Украины.

"Ханукия в Ровно подверглась вандализму. Разрушена большая часть светильников, а также распределительный щит. Акт вандализма был зафиксирован утром 4 декабря", - говорится в сообщении Telegram-канала общины. На месте событий была оставлена записка оскорбительного содержания.

Полиция выясняет личности вандалов.

За последнюю неделю это уже третий случай на Украине, когда был поврежден аналогичный религиозный символ. Так, 29 ноября ханукию повредили в Днепре, а 30 ноября - в Киеве.

Ханука (ивр. "освящение", "обновление"), или Хаг Урим (ивр. "праздник огней") отмечается в течение восьми дней по еврейскому календарю, которые в 2021 году приходятся на 29 ноября - 6 декабря.