Около 10% животных из российских приютов возвращаются туда от новых хозяев ежегодно

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 10% от общего числа животных, которые содержатся в приютах в России, возвращаются туда от новых хозяев ежегодно. Об этом сообщила ТАСС доктор ветеринарных наук, директор по работе с государственными органами и общественными организациями компании Mars Petcare в России Марианна Онуфриенко.

"Согласно исследованию нашей компании, в среднем в России берут порядка 30% животных из приютов в год. Как правило, это собаки, кошек берут меньше. Однако примерно 10% этих животных возвращаются обратно в приюты. Это связано с тем, что некоторые семьи оказываются не готовы к новому питомцу, или у одного из членов семьи развивается аллергия, или просто животное оказывается, к сожалению, не такого поведения, чересчур эмоциональное, например", - сказала она полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".

Большую роль в том, чтобы уберечь животное от возвращения в приют, играют волонтеры, которые работают в приютах, отметила Онуфриенко. "Тут большую роль играют волонтеры, которые должны объяснить новым хозяевам, как животное должно быть социализировано, как оно вело себя в приюте, как с ним правильно гулять, как правильно ухаживать. Это позволяет минимизировать тот факт, что часть животных возвращаются в приюты", - подчеркнула она.

Помочь приютам обрести подготовленных волонтеров должен образовательный курс "Как стать зооволонтером?", который был представлен разработчиками в рамках панельной дискуссии "Зооволонтерство - мы в ответе за тех, кого мы приручили" международного форума гражданского участия "Мы вместе".

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе компании Mars Petcare, участвовавшей в разработке курса совместно с Ассоциацией Волонтерских Центров и благотворительным фондом "Я свободен", главной целью проекта является привлечение добровольцев в сферу защиты животных и предоставление научно-обоснованных просветительских материалов для тех, кто намерен правильно помогать животным в приютах. Курс состоит из четырех модулей и 13 уроков, которые дадут добровольцам базовые знания об основах волонтерской деятельности в сфере защиты животных, правах и обязанностях сторон, а также правилах ухода за питомцами, практик ответственного и сбалансированного кормления и выгула.

Форум "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца с 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в 2021 году пройдет под эгидой ЮНЕСКО.