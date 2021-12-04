В Русском доме в Пномпене прошел вечер, посвященный 200-летию Достоевского

ХАНОЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Театрально-музыкальный вечер "Достоевский и мы", посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя Федора Достоевского, прошел в Русском доме в Пномпене. Об этом сообщила в субботу ТАСС директор Русского дома, руководитель представительства Россотрудничества в Камбодже Ирина Цацулина.

"Этот творческий вечер стал первым мероприятием после недавнего завершения ремонта в Русском доме, и он привлек большое количество местных зрителей, живущих и работающих в Камбодже россиян, которые получили возможность соприкоснуться с творчеством великого русского писателя", - рассказала директор Русского дома.

Гостей вечера ожидали видеопрогулки "Счастье не в счастье, а лишь в его достижении" и "730 шагов Родиона Раскольникова" по страницам книг и биографии Достоевского с журналистами и художниками Москвы и Петербурга. Своими впечатлениями о творчестве писателя поделились студенты Клуба Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова и Ассоциации кхмерских студентов, обучающихся в России. В коротких видеороликах они рассказали, как они чувствуют и воспринимают Достоевского. Также был показан видеоматериал о трех важных местах в жизни писателя - Москве, Петербурге и Казахстане.

Собравшимся была представлена подготовленная Русским домом театральная постановка по мотивам повести Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели".