{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Италии могут начать прививать от ковида детей младше 5 лет в первой половине 2022 года

Президент Итальянского агентства по лекарствам Джорджо Палу отметил, что Moderna и Pfizer "уже проводят эксперименты" с вакцинацией самых маленьких детей

РИМ, 4 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса детей младше пяти лет может начаться в Италии в первой половине 2022 года. Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала Sky tg24 президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это вполне вероятно", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Палу добавил, что американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer "уже проводят эксперименты с [вакцинацией] самых маленьких детей". "Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев", - указал эксперт.

16 декабря в Италии начнут делать прививки детям от пяти до 11 лет. Речь идет о двух дозах препарата американской компании Pfizer, разработанного совместно с компанией BioNTech, которые будут вводиться с интервалом в три недели. Детская доза равна трети взрослой. За иммунизацию детей младше 12 лет высказываются многие специалисты, включая Итальянское общество педиатров. Директор генуэзской клиники инфекционных заболеваний госпиталя "Сан-Мартино" Маттео Бассетти сообщил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС, что после одобрения регулятором принимать решение о вакцинации детей будут родители по согласованию с педиатрами.

Aifa рекомендовало прививать детей от коронавируса на основании решения Европейского агентства лекарственных средств 25 ноября. В стране полностью иммунизировано почти 85% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня 90% к концу этого года.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
На Эльбрусе открыли горнолыжный сезон
По словам директора АО "Кавказ.РФ", трассы на хорошем уровне
Читать полностью