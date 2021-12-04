Почти 67 тыс. детей в 2021 году прислали свои просьбы в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 67 тыс. детей в этом году прислали свои желания, чтобы они были исполнены в ходе всероссийской предновогодней акции "Елка желаний", сообщил в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"За эти несколько лет более 23,5 тыс. таких ребят с тяжелыми заболеваниями, чья мечта исполнилась. Вчера я смотрел: только в этом году уже почти 67 тыс. ребят прислали свою мечту [в рамках акции "Елка желаний"]", - подчеркнул Кириенко.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе проекта "Мечтай со мной", только за 2 и 3 декабря было собрано для исполнения более 7 тыс. желаний с елки на форуме "Мы вместе", а также с елок, установленных в администрациях субъектов, министерствах, ведомствах, у партнеров и онлайн на сайте акции.

Проект "Мечтай со мной", начавшийся в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные нематериальные мечты детей (от трех до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", в декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей.

Акция "Елка желаний" стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2022 года. Заявки на участие принимаются до 11 декабря 2021 года. Желания могут отправлять дети в возрасте от трех до 17 лет (сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, чей доход ниже прожиточного минимума, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с состоянием здоровья, угрожающим жизни) и взрослые от 60 лет, чье состояние здоровья угрожает жизни.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития.