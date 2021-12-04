Сезон катания на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии откроется 7 декабря

ЧЕРКЕССК, 4 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии откроется 7 декабря. Об этом в субботу журналистам сообщили в администрации курортного поселка.

"7 декабря открывается горнолыжный сезон в Домбае. Наш курорт готов к новому сезону с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что гостиницы и отели, которые находятся на территории курорта, принимают гостей только при наличии QR-кода. Обслуживание на кассах и посадка на канатные дороги возможны при наличии средств индивидуальной защиты.

Домбай - популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкесии. Он действует с середины ХХ века, развивается как всесезонный курорт. На его территории ведется строительство гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, работает туристический комплекс, который насчитывает более 100 гостиниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3,2 тыс. м над уровнем моря.

За первые девять месяцев 2021 года Карачаево-Черкесию посетили более 1,4 млн туристов, в 2020 году этот показатель составил 1,5 млн. Самыми популярными местами для отдыха в Карачаево-Черкесии остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".