Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии открыл горнолыжный сезон

ЧЕРКЕССК, 4 декабря. /ТАСС/. Новый горнолыжный сезон открылся в субботу на курорте Архыз, расположенном в горах Карачаево-Черкесии. В первые дни катания для гостей открылись трассы разных уровней сложности и все необходимые сервисы, сообщили ТАСС в АО "Кавказ.РФ".

"Мы находимся на высоте 2,5 тыс. м на горнолыжном курорте Архыз. Сегодня шикарная погода. Я от всей души хочу поздравить любителей горных лыж, сноуборда с открытием зимнего горнолыжного сезона на курорте Архыз", - отметил гендиректор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна в новом горнолыжном сезоне будут работать восемь канатных дорог на двух склонах: четыре гондольных и четыре кресельных. Всего на курорте четыре трассы для начинающих, пять трасс среднего уровня, пять трасс повышенного уровня сложности и две сложные. Общая протяженность трасс - 27 км. Высшая точка курорта (2,84 м) находится на Северном склоне, на хребте Аркасара. Почти на 100% склоны курорта оборудованы системой искусственного оснежения, часть трасс освещена для вечернего катания.

К сезону 2021-2022 годов все трассы и канатные дороги получили названия в честь космических созвездий и явлений. Родоначальниками традиции стали первые подъемники курорта: гондольный "Млечный путь" и кресельный "Спутник".

На курорте Архыз две зоны катания: деревни Романтик и Лунная поляна. На каждой есть парковка для посетителей и сервисный центр. В нем информационный офис, кафе, прокат, служба инструкторов, учебный склон. От каждой зоны катания можно подняться к верхней точке Южного склона, на высоту 2,24 тыс. м.

Услуги и развлечения

В деревне Романтик расположена специальная трасса для тюбингов, рядом находится тюбинг-карусель. Ближе к Новому году гости смогут посетить сноупарк - специальные трассы и снежные фигуры для катания по ним на лыжах и сноубордах.

Два центра для проката снаряжения находятся в сервис-центре в деревне Романтик, один в деревне Лунная поляна. Доступно все необходимое для катания: не только лыжи, сноуборды и ботинки, но и шлемы, маски, одежда и экшн-камеры. На курорте есть своя инструкторская служба. Все преподаватели прошли подготовку в Национальной лиге инструкторов, учебном центре Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России или Всероссийской ассоциации горнолыжных инструкторов.

На территории курорта есть несколько детских площадок с горками и качелями, в некоторых ресторанах и отелях есть детские комнаты. Спортивный детский клуб для детей от трех до 13 лет "Архызенок" работает ежедневно.

На курорте работают шесть гостиниц с общим номерным фондом более 800 мест. Кроме того, доступны гостевые дома и отели на более чем 3 тыс. мест в селе Архыз в 10 км от курорта. Развлечений в этом сезоне добавит центр отдыха для всей семьи при ресторане "Трамплин 1 650". Там доступны боулинг, аэрохоккей, видеоигры, детский скалодром. По соседству теперь работает студия керамики JIVA Ceramics для детей и взрослых. При отелях работают рестораны и лобби-бары, спа-центры и массажные салоны, доступны программы оздоровления, есть бассейны и детские комнаты, экскурсионные бюро.

Для тех, кто не катается, доступен туристический подъем и спуск на канатной и гондольной дорогах "Млечный путь" и "Северное сияние". На смотровой площадке на хребте Абишира-Ахуба можно посидеть в баре с видом на горы, прогуляться вдоль озера или полетать на параплане. Со смотровой площадки хребта Аркасара открывается панорамный вид на все трассы Южного склона.

Для исследования окрестностей зимой отлично подходит скитур - прохождение маршрутов на специальных лыжах с последующим спуском по целине. В окрестностях много исторических и культурных достопримечательностей: православные храмы Х века в отличном состоянии, музей древностей в поселке Нижний Архыз, обсерватория РАН с самым большим оптическим телескопом в России. На снегоходах или джипах можно отправиться к незамерзающему водопаду на реке Белой, а на территории курорта прогуляться на снегоступах по заснеженному лесу с гидом или покататься на коньках.

Меры безопасности

Как отметили в министерстве туризма, курортов и молодежной политики региона, в гостиницы и отели на курортах Карачаево-Черкесии можно заселиться только по QR-коду. А обслуживание на кассе и посадка на канатные дороги возможны только в масках. Администрацией ВТРК "Архыз" проводится регулярная санитарная обработка поверхностей, установлены автоматы с антисептиками в общественных местах. На видных местах висят информационные щиты с описанием мер безопасности. Кроме того, в мобильной лаборатории на курорте можно будет сдать экспресс-тест на коронавирус и получить результат за 10-15 минут.

Для работы на курортах синхронизирована работа всех спасательных и медицинских служб, правоохранительных органов. Для максимальной безопасности туристов с этого сезона на курорте наряду с МЧС будет работать горная спасательная служба от АО "Кавказ.РФ".

Развитие курорта

Архыз - стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Курорт построили за 2,5 года, первых гостей он принял в декабре 2013 года. Он ориентирован на активный семейный отдых.

Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году - больше 20%. В сезоне 2020-2021 годов трассы были открыты для катания с 28 ноября по 25 апреля, турпоток за это время составил 565 тысяч человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019-2020 годов.