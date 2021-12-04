Кабмин запустит в 2022 году федеральный проект "Передовые инженерные школы"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство России запустит в следующем году федеральный проект "Передовые инженерные школы" для реализации одноименной стратегической инициативы, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Для реализации стратегической инициативы "Передовые инженерные школы", утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным, правительством России с 2022 года будет запущен одноименный федеральный проект. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко во время посещения Оренбургского государственного университета", - говорится в сообщении.

В начале ноября Минобрнауки РФ в целях реализации федерального проекта был подготовлен проект постановления правительства РФ "О мерах государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями". Документом утверждаются положение о совете по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ, а также правила предоставления грантов.

Как сообщается на сайте министерства, цель федерального проекта "Передовые инженерные школы" - подготовить квалифицированные кадры для высокопроизводительного, экспортно ориентированного сектора экономики страны. К 2030 году на базе вузов должны быть созданы 30 школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, такими как РЖД, Росатом, Ростех, корпорация "Иркут" и другими. К концу 2030 года до 10 тыс. преподавателей и сотрудников передовых инженерных школ должны пройти профессиональную переподготовку.

В ходе своей поездки Чернышенко также сообщил, что в 2022 году будет запущен проект "Университетская платформа технологического предпринимательства".

"Со следующего года мы запустим проект "Университетская платформа технологического предпринимательства". Это еще одна из 42 стратегических инициатив правительства. Проект призван стимулировать студентов создавать собственный бизнес, будем привлекать к этой работе и инвесторов. До 2024 года на его реализацию планируется направить порядка 20 млрд рублей. Рассчитываем, что это позволит создать к 2030 году 150 тыс. новых рабочих мест в инновационных секторах экономики", - приводятся слова вице-премьера в сообщении.

Опыт Оренбургского государственного университета

Чернышенко особо отметил инженерные компетенции Оренбургского государственного университета (ОГУ), который он посетил в ходе своей поездки в регион. "В ОГУ уже есть опыт, когда студенты в партнерстве с промышленными предприятиями реализуют совместные проекты и внедряют в производство инновационные разработки. Существующие инженерные компетенции вуза необходимо связать с новым запускаемым федпроектом "Передовые инженерные школы". Поручаю Минобрнауки совместно с ОГУ проработать этот вопрос и подключить региональные высокотехнологичные компании", - сказал Чернышенко, отметив, что ОГУ занимается "перспективными исследованиями на достаточно высоком уровне".

Оренбургский государственный университет - крупнейший вуз области, включающий пять филиалов в городах региона и Башкирии, где обучаются около 23 тыс. студентов.