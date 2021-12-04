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Посольство РФ в Индонезии предупредило россиян об активизации вулкана на Яве

В диппредставительстве призвали держаться подальше от места возможного извержения

СИНГАПУР, 4 декабря /ТАСС/. Посольство России в Индонезии в субботу проинформировало граждан РФ об активизации вулкана Семеру на острове Ява.

"Предупреждаем об активизации вулкана Семеру в провинции Восточная Ява. Держитесь подальше от места возможного извержения, следуйте указаниям экстренных служб и полиции", - сообщило дипломатическое представительство в своем Telegram-канале.

Ранее в индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. В результате извержения погиб один человек, еще 41 человек получил ожог. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии.

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