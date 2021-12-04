Синоптики спрогнозировали мороз в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Самая холодная погода прогнозируется в ближайшие дни в трех регионах азиатской части России - в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров в этих субъектах России могут опуститься до 43-48 градусов мороза. На европейской части страны холоднее всего будет в Ненецком автономном округе и Коми.

"Зима уже уверенно наступила, и вот какая наиболее низкая температура в регионах. На европейской части России такая температура прогнозируется в Ненецком автономном округе - там [ожидается] от 29 до 33 градусов мороза, а в Коми даже [прогнозируется] до 35 градусов мороза", - сообщил он.