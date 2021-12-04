Десять студентов стали победителями всероссийского кубка по менеджменту "Управляй!"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Десять студентов российских вузов стали победителями национального финала всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", сообщили журналистам в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

Победители кубка смогут пройти образовательную программу развития управленческих компетенций на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Я от всей души поздравляю победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!". Ими стали 10 сильнейших конкурсантов из самых разных регионов нашей страны. Три человека представляют Приморье, двое - Москву. Также победу одержали студенты из Смоленска, Твери, Краснодара, Ростовской и Московской области", - сказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков, которого процитировали в пресс-службе.

Он также добавил, что победители и финалисты кубка могут с этого года попасть сразу в заключительный этап олимпиады "Я - профессионал", на которую открыта регистрация до 7 декабря.

Финал проходил в очном формате в Москве в РАНХиГС. Участниками финала стали 160 человек из 42 субъектов РФ и 82 вузов и колледжей страны. 40 студентов получили статус серебряных призеров, еще 62 стали бронзовыми призерами проекта. Остальные участники получили статус финалиста. В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании и принимали стратегические решения для ее развития.

В очном финале участники управляли виртуальной компанией, находящейся в кризисном состоянии. Каждый игровой период конкурсанты в командах от трех до пяти человек принимали по 75 управленческих решений и планировали не менее пяти ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия управленческих решений студентов оценивали более 50 приглашенных экспертов из крупнейших компаний страны по различным управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений.