Глава МИД Финляндии заразился коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 4 декабря. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у главы МИД Финляндии Пекки Хаависто. Об этом сообщила в субботу пресс-служба финского правительства.

"Хаависто получил положительный результат теста на коронавирус. У министра нет симптомов. Пока он будет работать из дома", - говорится в сообщении. Неизвестно, был ли Хаависто привит.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет, третью дозу - порядка 3%. Однако рост числа случаев инфицирования продолжается, в стране уже выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" у вернувшегося из Швеции.