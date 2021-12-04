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Пандемия COVID-19

Глава МИД Финляндии заразился коронавирусом

Пекки Хаависто будет работать из дома

ХЕЛЬСИНКИ, 4 декабря. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у главы МИД Финляндии Пекки Хаависто. Об этом сообщила в субботу пресс-служба финского правительства.

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"Хаависто получил положительный результат теста на коронавирус. У министра нет симптомов. Пока он будет работать из дома", - говорится в сообщении. Неизвестно, был ли Хаависто привит.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили более 80% населения старше 12 лет, третью дозу - порядка 3%. Однако рост числа случаев инфицирования продолжается, в стране уже выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" у вернувшегося из Швеции.

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ШвецияФинляндияПандемия COVID-19
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