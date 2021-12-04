ВОЗ проинформирует РФ о необходимости инспекций по "Спутнику V" после получения данных

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформирует Россию о необходимости новой инспекции на российских предприятиях по производству вакцины "Спутник V" после того, как будут получены сведения о "корректирующих и превентивных действиях" (CAPAs) по проведенным ранее инспекциям. Об этом заявил в субботу ТАСС официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Он подробно рассказал о предстоящей процедуре по "Спутнику V", но не назвал дату новой инспекции.

Официальный представитель ВОЗ напомнил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) "подписал в октябре все правовые соглашения", необходимые для рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). "Подписание этих документов является предварительным условием для всех заявителей, чтобы начать оценку EUL", - пояснил Линдмайер. На встрече в конце ноября ВОЗ и РФПИ, продолжил он, обсудили вопрос о "необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины", и РФПИ обязался "представить детальную дорожную карту предоставления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины".

Заявителю и производителям вакцины потребуется направить в ВОЗ, в частности, обновленные сведения о "корректирующих и превентивных действиях" относительно "замечаний по инспекциям". "Как только заявка по EUL и соответствующие ответы по корректирующим и превентивным действиям относительно проведенных инспекций будут получены и рассмотрены, заявителю будет передано решение о необходимости проведения инспекции на месте", - сказал Линдмайер. По его словам, ожидается, что необходимые данные поступят "к концу декабря". Пока этого не произойдет, "не ожидается проведение инспекции", пояснил официальный представитель ВОЗ.

Ранее в этом году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации "Спутника V" и опубликовала замечания по работе одной из них.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в интервью аргентинской газете La Nación, опубликованном в минувший четверг, что в Министерстве здравоохранения России "поддерживают очень позитивные контакты по сотрудничеству с ВОЗ, и, как мы понимаем, препятствия, которые до сих пор остаются, носят незначительный характер и имеют чисто бюрократическую природу". Он напомнил, что регуляторы 71 страны одобрили применение "Спутника V", выразив надежду, что "ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем".

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса.