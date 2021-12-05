Путин примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, в Международный день добровольцев, примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе", а также по видеосвязи пообщается с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства объявит имя победителя в номинации "Волонтер года" и по видеосвязи обратится с приветствием ко всем участникам и гостям церемонии, проходящей в рамках одноименного социального форума в Москве.

Путин неоднократно заявлял о своей поддержке волонтерского движения, подчеркивал исключительную важность труда добровольцев по разным направлениям. "Сегодня в нашей стране благотворительность, добровольчество стали нормой жизни", - сказал президент в июне на церемонии вручения госпремий за 2020 год и награждении Героев Труда. Ранее глава государства отмечал, что сущность волонтерства проявилась особенно ярко в период пандемии, когда пришлось буквально бороться за жизни людей. По мнению Путина, помощь волонтеров россиянам в пандемию является "гражданским героизмом".

О премии

Как напомнили в Кремле, международная премия "Мы вместе" учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В этом году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". С инициативой учредить премию выступила координатор международной программы "Волонтеры мира" Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова. По ее мнению, возможность получить такую премию должны иметь граждане любых стран и национальностей. Она предложила, чтобы соответствующая инициатива поступила именно от РФ, потому что Россия сделала "невероятный вклад в борьбу с пандемией во всем мире". Было также предложено вручать премию непосредственно в рамках форума "Мы вместе".

В мае нынешнего года первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске международной премии. "Премия сначала рождалась как общероссийская, но потихоньку превратилась в международную премию, потому что в наших проектах все чаще участвуют ребята из других стран. По итогам прошлого года Россия имеет моральное право объявить премию "Мы вместе", в которой победителями могут стать не только россияне, но и любые люди в мире, которые своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим", - сказал тогда Кириенко.

В целом премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из треков "Волонтеры и НКО", "Бизнес", "Медиа" и We arе together ("Мы вместе"). Претендовать на премию могут физические лица от 14 лет и представители организаций. Премия проходит в рамках нацпроекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность". Ее организатор - платформа Dobro.ru, оператор - Ассоциация волонтерских центров.

О форуме "Мы вместе"

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" открылся в четверг, 2 декабря, в московском Центральном выставочном зале "Манеж", он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году пройдет под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Деловая программа форума включает семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". В рамках форума заявлены лекции и мастер-классы от более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. В число спикеров вошли гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие.

Президент МФКК Франческо Рокка выступил на форуме 3 декабря. В частности, Рокка в очередной раз подчеркнул необходимость совместных усилий в борьбе с такими кризисами, как пандемия коронавируса, в том числе важность взаимодействия с местными организациями. "Мы надеемся, что вместе с российским Красным Крестом мы достигнем больших успехов", - заметил президент МФКК.

Кроме того, 2 декабря в рамках форума в "Манеже" открылась выставка фотографий информационного агентства России ТАСС "Добро в наших руках". Экспозиция рассказывает о развитии волонтерского движения в России за последние десять лет. Фотокорреспонденты ТАСС запечатлели знаковые события с участием волонтеров по всей стране. В их числе - работа во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и Всемирной зимней универсиады в Красноярске, помощь пациентам в красных зонах больниц во время пандемии COVID-19, забота о пожилых людях, участие в тушении лесных пожаров в Сибири, экологических и патриотических акциях. Всего представлены 30 фотографий, среди их авторов - известные фоторепортеры ТАСС Михаил Метцель, Станислав Красильников, Михаил Терещенко, Юрий Смитюк, Донат Сорокин, Егор Алеев.