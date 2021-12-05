Эксперт заявил, что антитела от дельта-штамма могут не защитить от "омикрона" и наоборот

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения "омикроном" и наоборот. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов коронавируса - у них разнятся белки. Поэтому антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать "омикрон". То есть перекрестного иммунитета между "омикроном" и другими штаммами не возникнет. Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения "омикроном", не будут защищать от "дельты" - и наоборот. COVID-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О, как правильно написал один эволюционный биолог", - рассказал он.

Исаев также отметил, что из-за большого количества мутаций "омикрона" делать прогнозы того, как он поведет себя в дальнейшем, сложно: "Феномен абсолютно новый".