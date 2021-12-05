В России начинается соревнование по сбору макулатуры #БумБатл

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Соревнование по сбору макулатуры #БумБатл начинается в российских регионах в воскресенье, оно продлится до 20 декабря. Акция проводится уже во второй раз, однако в этом году ее участниками станут не только школьники, но и студенты и коллективы компаний, сообщили в оргкомитете акции.

"Первый #БумБатл прошел только среди школ. Всего за две недели в акции приняли участие 385 тыс. учащихся из 67 регионов России. Они собрали более 600 тонн макулатуры. Интерес к проекту был настолько велик, что в 2021 году мы решили тиражировать его на студенческую аудиторию и коллективы компаний. В этом нас поддержали профильные министерства и бизнес. Надеемся, что с каждым годом аудитория подобных акций будет расширяться, и как можно больше людей поймет, что заботиться о природе гораздо проще, чем кажется. Достаточно скорректировать свои бытовые привычки. Например, начать разделять мусор и направлять макулатуру на переработку", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой привели в оргкомитете.

По замыслу организаторов, в этом году #БумБатл должен стать семейной акцией, объединив участников самого юного возраста и взрослого поколения. По итогам состязания будут определены самые результативные школы, вузы и компании страны. Официальный старт всероссийской акции #БумБатл будет дан в Москве на форуме добровольцев "Мы вместе". Акция пройдет по инициативе АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки в поддержку нацпроекта "Экология".

"Рациональность - это ключевое, чем мы должны руководствоваться при использовании природных ресурсов. Наша страна обладает большими запасами леса, но это очень ранимые экосистемы, и мы их должны сохранить для следующих поколений. Большое дело всегда начинается с малого: сокращения излишнего потребления бумаги, выстраивания системы переработки этого ценного продукта. Из картона и бумаги можно сделать много полезного. Сбор макулатуры - первый и очень важный шаг", - заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.