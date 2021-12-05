Суровая зима ожидает ряд регионов в ближайшие дни

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Суровая погода с морозами до 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию в ближайшие дни. В регионах Уральского федерального округа (УФО) прогнозируется резкое похолодание на 15 градусов в понедельник-вторник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные - на 8-10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. В Мурманской области, в Карелии будет минус 17-22 градуса, в Вологодской области - до минус 29 градусов, в Ленинградской области - до минус 14-19 градусов, в ночь на понедельник - даже до минус 22 градусов. Днем температура будет около 15 градусов мороза. Это уже такая настоящая суровая погода, конечно", - рассказал он.

По словам Вильфанда, суровой погода будет также в Ярославской и Ивановской областях в ближайшие дни. В этих регионах столбик термометра будет опускаться до 15-20 градусов мороза ночью.

Кроме того, холодная погода ожидает Кировскую область и Пермский край, где температура в понедельник опустится до 25-28 градусов мороза, что на 10-13 градусов ниже нормы.

Вильфанд сообщил, что аномально холодная погода придет в регионы УФО в понедельник-вторник. Температура понизится сразу на 15 градусов и будет ниже климатической нормы на семь-восемь градусов.

"В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в воскресенье еще мягкая погода: ночные температуры несколько ниже нуля градусов, дневные - около нуля градусов. Такая температура выше нормы на семь-восемь градусов. Но уже в понедельник будет резкое похолодание. В Свердловской области будет уже минус 13-18 градусов ночью, а во вторник уже и в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза", - сказал метеоролог.