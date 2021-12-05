Гидрометцентр сообщил о похолодании в Москве с 10 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Погода в Москве приобретает устойчивый зимний характер - понижение температуры до 10 градусов мороза днем прогнозируется с 10 декабря. Выпавший снег не растает уже до весны, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон таков, что и ночью, и днем в ближайшие дни температура [будет] ниже нуля градусов. Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем [будет] минус 7-10 градусов. Это уже такая серьезная зима", - сообщил он.

По словам Вильфанда, снежный покров в Москве сохранится до весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах столицы составляет от пяти до десяти см.

"Снег лежит, и вероятность того, что он сойдет раньше весны, небольшая. Теперь снежный покров будет постоянно увеличиваться. Правда, в ближайшие несколько дней особенно значительные осадки не прогнозируются", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник днем в Москве прогнозируется от 3 до 1 градуса мороза, во вторник - от минус 1 до плюс 1 градуса, в среду - от 7 до 2 градусов мороза, в четверг - от минус 8 до минус 3 градусов.