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Вильфанд сообщил, что необычное потепление ожидает Красноярский край

Температурный фон будет выше нормы сразу на 16-20 градусов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Температура повысится до положительных отметок в Красноярском крае во вторник. Температурный фон будет выше нормы сразу на 16-20 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре и на юге Красноярского края еще в воскресенье аномалия плюс 10-12 градусов, но уже во вторник в Красноярском крае температура будет выше нормы на 16-20 градусов. Это очень много. Шутка ли, но температуры будут даже положительными", - рассказал он.

По словам Вильфанда, температурный фон в Красноярске будет в диапазоне от двух градусов мороза до двух градусов тепла. "Это совершенно необычная ситуация", - отметил метеоролог.

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