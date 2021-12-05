В Общественной палате России откроется выставка картин Виктора Бута

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Александра Урусова/. Выставка картин россиянина Виктора Бута, написанных в тюрьме США, откроется 6 декабря в здании Общественной палаты РФ в Москве. Об этом ТАСС рассказала жена бизнесмена Алла Бут.

"Я отобрала 24 работы разного жанра, постаралась собрать от самых ранних до более поздних. Как художник с профессиональным образованием могу сказать, что мне очень нравятся его работы, выполненные мелками и пастелью. Для него, наверное, это единственная возможность как-то общаться с внешним миром. Для него это спасение", - сказала жена.

Первые работы Бута были созданы в 2012 году восковыми мелками и пастелью. Потом он перешел на масляную краску. Рисует, когда есть возможность, потому что сейчас, например, перестали присылать растворители для масла в связи с пандемией. В тюрьме есть специальная комната, но только в определенное время можно приходить и рисовать.

По словам собеседницы ТАСС, для Виктора рисование, как он сам говорит, это уход от действительности и своего рода медитация. "Когда рисует, Виктор забывает, что его окружает, где он находится. Он говорит, что очень любит рисовать в цвете, потому что в тюрьме все серое, стены блеклые, цвета нет. Поэтому для него рисование - психологически-оздоровительные часы", - пояснила она.

По памяти и журналам

По словам Аллы Бут, среди работ есть зарисовки из кинофильмов, в том числе из "Белого солнца пустыни", есть портреты легендарных конструкторов Сергея Королева и Олега Антонова, пейзажи, автопортреты и даже фэнтези. Он рисует по памяти, для вдохновения берет иллюстрации из журналов.

Виктор признается, что через картины вспоминает те фильмы, которые нет возможности пересмотреть. По словам жены, Виктор также рисует еду и говорит, что представляет, что именно это и съел. Возможность рисовать Бут получил после того, как был этапирован в место отбывания наказания - в штат Иллинойс. До этого у него была при себе только ручка. На самой первой картине Бут изобразил тюремную камеру в Нью-Йорке. В блоке, где он находится сейчас, людям запрещено чем-либо заниматься и работать. Но есть возможность заниматься вязанием или рисованием. Работы помогли доставить дипломаты. "Сначала Виктор присылал нам связанные шапки и шарфики, даже какой-то небольшой пледик. Хранить там ничего нельзя, то есть все обязательно нужно кому-то отправлять. Через время все свои работы, включая картины, муж начал отправлять в посольство РФ в Вашингтоне. Потом уже дипломаты, которые отправлялись в Москву, их привозили, а я могла забрать", - поделилась она.

По словам жены, позднее появилась возможность приобретать краски и бумагу. Родные отправляли ему множество учебников с различными техниками - в карандаше, пастели, масляными красками. "Было очень сложно выбирать работы для выставки, хотелось показать все", - отметила она.

Выставка будет работать в течение четырех дней - до 9 декабря.

Тысячи книг и 15 языков

Говоря о других занятиях Бута в тюрьме, Алла рассказала, что Виктор продолжает активно изучать языки. Сейчас он освоил 15 языков, включая основные европейские, фарси, санскрит, урду, хинди, турецкий, два славянских. Сейчас учит китайский и арабский. "Китайский только начал грызть, в общем как и арабский. Первая десятка, я думаю, что из них языков 6-7 - свободно, остальные, как говорят "читаю-понимаю-пишу". Тут сложно, он очень критично относится к оценке знаний языка, мы даже не можем определить с точностью, насколько мы русский-то родной знаем, что уж говорить об иностранных. И еще пятнадцатый язык у него эсперанто. Он учил в 10-м классе школы. Верил, что за этим языком будущее, но ошибся", - сказала она.

Ждет книги

Бут также рассказала, что муж читает в тюрьме много книг. В Таиланде за два года у него получалось читать около 1 тыс. книг в год. В Бангкоке он читал от четырех до шести книг в день: Бут владеет техникой скорочтения. "Виктор говорит, что сейчас ситуация намного сложнее: в месяц получается читать от четырех до девяти книг. Просто больше возможности нет, в зависимости от того, как книги приходят. Много книг передают из Канады, Ирландии и Австралии.

Не только на русском, английском, но еще на португальском, фарси, турецком. Благодаря этому, он поддерживает языки в форме, насколько это удается", - сообщила жена.

Виктора Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.