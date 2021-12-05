В Северной Осетии обустроят тропу к высокогорному Зругскому храму XI-XII веков

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Тропу для туристов и паломников планируют обустроить к расположенной в высокогорье в Алагирском районе Северной Осетии Зругской церкви XI-XII веков, работы по реставрации которой завершат в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил врио министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания Константин Моргоев.

Реставраторы и гидротехники в 2020 году приступили к реставрации Зругского храма, которая ведется в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. На работы направлено около 75 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

"Этот, пожалуй, самый знаковый из реставрируемых объектов культурного наследия, датированный XI-XII веками, уникален и для Северной Осетии, и для всей России в целом. Зругская церковь - один из самых древних сохранившихся до сегодняшнего дня православных храмов на территории нашей страны. Она находится в высокогорье, в недоступном месте, и мы планируем проложить туда туристическую тропу. Сейчас подъезд к храму не настолько хорош, чтобы туда можно было добираться путешественникам", - сказал Моргоев.

Реставраторы в минувшем году устранили обрушение древнего храма, проведя берегоукрепление протекающей по ущелью реки Зругдон. Ранее церковь нависала прямо над пропастью на склоне горы, река подмывала его основание. В этом году ведутся работы по изготовлению блоков, из которых воссоздается храм. Восстановленная часть будет отличаться по фактуре камня и по внешнему облику от древних стен. По словам собеседника агентства, это обязательное условие научной реставрации.

О памятнике

Зругский храм расположен в урочище Зруг в Алагирском районе Северной Осетии на высоте 2 122 м над уровнем моря на древнем перевальном пути в Закавказье. На стенах храма сохранились остатки росписей, которые датируются XII веком. По данным экспертов, еще 20 лет назад на стенах церкви можно было увидеть фрески, изображающие встречу Пресвятой Девы Марии и праведной Елисаветы, сцену распятия и другие сюжеты из Священного Писания. Сегодня на светлых стенах из травертина - лишь красные контуры изображений, но и они представляют большую ценность.

В 2019 году по заказу правительства Северной Осетии была разработана полноценная научно-проектная документация по сохранению Зругского храма, которая получила положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы и прошла все необходимые в соответствии с законодательством России согласования.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад. Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий, в числе которых реставрация ряда объектов культурного наследия на территории республики.