Чернышенко сообщил, что в России около 2,7 млн волонтеров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 2,7 млн человек в России занимаются волонтерской деятельностью, более 300 тыс. из них - это студенты российских вузов. Вклад добровольцев сегодня ощущается во многих сферах деятельности, только в период пандемии около 65 тыс. волонтеров-медиков оказывали помощь в борьбе с коронавирусом, заявил в воскресенье заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"По инициативе президента в стране создана ассоциация волонтерских центров. На сегодняшний день в России, по данным Росстата, насчитывается около 2,7 млн волонтеров, из них более 300 тыс. - это студенты вузов. Без участия добровольцев невозможно представить ни одного масштабного мероприятия. Их деятельность помогает в спорте, культурной сфере, социальной защите граждан", - говорится в поздравительном обращении Чернышенко к россиянам по поводу Дня добровольца, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Он добавил, что его радует, что волонтерское движение вызывает все больший интерес среди молодых людей. Так, во время Олимпийских игр в Сочи были задействованы десятки тысяч волонтеров, "вклад которых сложно переоценить".

По словам вице-премьера, в последние годы волонтерское движение оказало существенную поддержку всей государственной системе в сложных условиях пандемии. "Добровольцы помогали пожилым людям по хозяйству, приносили им еду и лекарства, оказывали моральную и психологическую поддержку пациентам и их родственникам. Только волонтеров-медиков в стране за период пандемии работало около 65 тыс. Из них 35 тыс. - в медицинских организациях. Волонтерство сегодня - это огромная и мощная движущая сила, объединившая людей всех возрастов со всех уголков страны и доказавшая способность выдержать любые испытания", - рассказал он, добавив, что при желании волонтером сегодня может стать каждый.

Национальный день волонтера отмечается в России 5 декабря. В этот день в мире отмечается Международный день волонтера. С 2015 года в РФ ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.