Самые высокие сугробы зафиксировали в Пермском крае и Коми

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Высота сугробов в Пермском крае достигла 85 см, в Коми - 53-56 см, в Архангельской области - 48 см. Почти полуметровые сугробы наблюдаются также в Вологодской, Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

"Самые большие полуметровые сугробы в Европейской России намело в Пермском край (Вая) - 85 см. Чуть меньше - в республике Коми (Лунь - 53 см, Якша - 56 см), Архангельской области (Верхняя Тойма - 48 см)", - сообщил он.

По словам Тишковца, в Вологодской области сугробы достигают 45 см, в Мурманской области - 43 см, в Карелии - 41 см, в Ленинградской области - 40 см.

Метеоролог сообщил, что в Москве в отдельных районах сугробы достигают от 6 до 14 см, в Подмосковье - 18 см.