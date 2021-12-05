Встреча Деда Мороза и Йоулупукки будет отложена в 2021 году из-за эпидситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Традиционная предновогодняя встреча Всероссийского Деда Мороза и финского Йоулупукки скорее всего не состоится в 2021 году в обычном режиме из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в беседе с ТАСС сообщила генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо.

"Санта-Клаус и Дед Мороз традиционно встречаются в преддверии Рождества недалеко от границы. Этим вопросом занимаются управления городов Выборг и Лаппеенранта. Из-за ситуации с коронавирусом в этом году встреча Деда Мороза и финского Йоулупукки, скорее всего, будет отложена. Будем следить за развитием событий, может, они встретятся, например, в режиме онлайн", - сказала собеседница агентства. Генеральный консул отметила, что финская сторона будет "с нетерпением ждать того момента, когда эту традицию можно будет возобновить".

В 2020 году Дед Мороз и его финский коллега из-за коронавируса также не смогли провести традиционную встречу на российско-финляндской границе. Тогда каждый из них записал свое специальное видеопоздравление.

В 2019 году Дед Мороз из Великого Устюга и Йоулупукки обменивались поздравлениями и подарками на предновогодней встрече на границе двух государств, в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное". Тогда российский новогодний волшебник подарил финскому коллеге сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а тот в ответ вручил рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями. Традиционная встреча Деда Мороза и Йоулупукки символизирует добрососедские отношения между двумя странами и нацелена на развитие туризма в России и Финляндии.