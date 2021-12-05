В России создадут информационную систему для оперативного отслеживания опасных инфекций

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о создании федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера для оперативного отслеживания распространения опасных инфекций. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

"В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры", - говорится в сообщении.

Система позволит своевременно обеспечивать проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, оперативно информировать о возникающих угрозах, а также прогнозировать ситуации на основе статистических методов и математических моделей.

Новый цифровой ресурс будет связан с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения. Формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору.

"Постановление правительства подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые были приняты летом 2021 года. Создаваемая система станет частью масштабного проекта "Санитарный щит". Он призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий", - добавили в пресс-службе.