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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России три недели подряд не превышает 1

Показатель остается выше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Красноярском крае (1,05), Москве (1,14) и Санкт-Петербурге (1,16)

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье остался на уровне 0,99. Таким образом, он не превышает единицу уже три недели подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель остается выше 1 в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Красноярском крае (1,05), Москве (1,14) и Санкт-Петербурге (1,16).

В Ростовской области и Пермском крае коэффициент равен ровно 1, в Воронежской области - 0,99, в Свердловской - 0,98, в Нижегородской и Самарской областях - 0,96, в Подмосковье - 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
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