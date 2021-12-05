СМИ: обнаружили тела двух россиянок, пропавших в ноябре на Кипре

НИКОСИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Тела двух россиянок, пропавших на Кипре 17 ноября, были обнаружены в воскресенье. Об этом сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail.

По утверждению издания, находящийся под стражей 32-летний гражданин Сирии, являющийся главным подозреваемым по этому делу, признался во время допроса в убийстве россиянок и сообщил, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, в котором он занимался строительными работами. Ранее в этом доме и использовавшемся при строительстве экскаваторе были обнаружены следы крови, совпадающие с ДНК одной из двух женщин. Отмечается, что власти завели дело о двойном убийстве.

В свою очередь полиция Кипра утром в воскресенье сообщила, что в субботу власти задержали 23-летнего мужчину, являющегося вторым подозреваемым по этому делу, а также 45-летнего водителя автомобиля, в котором он ехал.

Как сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Никосии, кипрские власти пока не извещали российскую сторону о том, что тела россиянок были обнаружены.

25 ноября кипрская полиция обратилась за помощью к общественности с просьбой помочь найти двух женщин из России, о которых нет никакой информации с 17 ноября, и опубликовала фото пропавших. По информации кипрских властей, имена женщин - Хаят Аль-Раиси и Мария Газибагандова. Первой из них 43 года, а второй - 33. Отмечалось, что 17 ноября женщины пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки неподалеку от пляжа "Маккензи", где они останавливались.

Согласно сообщениям кипрских СМИ, россиянки прибыли на остров в качестве туристок, одна из них - полтора месяца назад, а другая - еще в начале лета.