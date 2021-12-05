Парламент Австралии закрыли после положительного теста на ковид одного из сотрудников

ТАСС, 5 декабря. Здание федерального парламента Австралии закрыто для посетителей после того, как один из участников заседаний на этой неделе получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом в воскресенье сообщил телеканал SBS .

По его данным, речь идет об одном из подчиненных лидера партии "зеленых" Адама Бандта. Уточняется, что он был полностью вакцинирован от коронавируса.

"Результаты теста на коронавирус, полученные членами команды [Бандта], которые также были в Канберре на прошлой неделе, оказались отрицательными", - цитирует телеканал представителя партии.

Доступ в здание, по информации телеканала, будет разрешен только для сотрудников, не имеющих возможности работать удаленно. Ношение масок вновь станет обязательным. Как отмечает телеканал, также парламент на этой неделе посещали премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и лидер австралийской оппозиции Энтони Албанеc.