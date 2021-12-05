Снегопады и сугробы до 17 см ожидают москвичей 7 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Балканский циклон принесет в Москву снегопады 7 декабря. Выпадет до 20% месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 12-17 см, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

"Во вторник регион будет атакован активным балканским циклоном, который обрушится снегопадами с аномальным количеством осадков - до 7-12 мм, что составляет до 20% месячной нормы", - сказал он.

По словам Тишковца, 7 декабря потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке. "В результате, с опережением климатического графика на две недели, сугробы в Москве вырастут до 12-17 см", - отметил метеоролог.