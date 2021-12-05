В Москве прогнозируются теплые декабрь и февраль, но морозный январь

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Декабрь и февраль в Москве будут теплыми, а январь морозным. Зима будет снежной, и сугробы в январе могут достигать уже 30 см, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

"Что касается долгосрочных прогнозов на всю зиму, то сценарий погоды будет похож на теплый "сэндвич". Это значит, что декабрь - отклонение от нормы плюс 1-2 градуса - и особенно февраль - аномалия тепла плюс 3 градуса над нормой - будут относительно теплыми, но вот январь, середина "сэндвича", может оказаться для жителей средней полосы России морозным - отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет минус 1-3 градуса", - рассказал он.

По словам Тишковца, москвичей ждет снежная зима с сугробами до 30 см.

"Дефицита осадков в этом холодном сезоне не предвидится, количество снега во втором и третьем месяце зимы прогнозируется в пределах положенного, поэтому сугробы в январе подрастут до 20-30 см, а в феврале высота снежного покрова может превысить 30-сантиметровую планку", - отметил Тишковец.