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Пандемия COVID-19

Саудовская Аравия разрешит с 1 января въезд в страну привитым "Спутником V"

Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V" лица, сообщили в РФПИ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия вошла в число более 100 стран, одобривших въезд вакцинированным "Спутником V" лицам по результатам совместной работы Минздрава Саудовской Аравии и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) при поддержке Министерства инвестиций королевства. Об этом сообщает фонд.

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"РФПИ объявляет о решении регулирующих органов Королевства Саудовская Аравия разрешить въезд в страну лицам, вакцинированным против коронавируса препаратом "Спутник V", с 1 января 2022 года. Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V" лица. Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства", - следует из сообщения.

Отмечается, что въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных "Спутником V" лиц даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Ранее Минздрав королевства сообщал о том, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19, зарегистрированной ВОЗ. ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V".

Теги
РоссияСаудовская АравияПандемия COVID-19
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