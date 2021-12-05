Матвиенко: РФ рассчитывает на поддержку Бахрейна в признании сертификатов о вакцинации

МАНАМА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает на поддержку Королевства Бахрейн в вопросах взаимного признания сертификатов о вакцинации в мире. Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн.

"Успехи в фармакологи должны подвигнуть мировое сообщество на взаимное признание сертификатов вакцинации. С этим предложением Россия выступала на самых авторитетных площадках. Надеемся, что и Бахрейн присоединит свой голос в поддержку этого предложения", - сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, очень важно открыть возможность общаться, путешествовать. "Это важно для роста туризма, важно для роста деловой активности. И надо уходить от политизации вакцин, надо уходить от недобросовестной конкуренции и не нарушать основные права людей: право на передвижение, право на выбор вакцины, право на сохранение своей жизни, что является главным", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что новые вызовы и угрозы вносят свои коррективы, в том числе и в планы взаимодействия между странами, "но не сказываются на темпах наращивания сотрудничества" РФ и Бахрейна. "Пандемия коронавируса атаковала экономику практически всех государств, больно ударила по таким чувствительным для вашей страны отраслям как сфера услуг, туризм. Она также стала одной из причин сокращения взаимного товарооборота между нашими странами. По итогам прошлого года он стал почти в два раза меньше предыдущего. Однако, судя по динамике, в этом году мы существенно увеличим показатели", - сказала председатель верхней палаты парламента.

В то же время, как указала Матвиенко, пандемия наглядно подтвердила, насколько важно в экономическом развитии придерживаться устойчивости, справедливости и конкурентоспособности. "Именно эти положения лежат в основе экономического видения до 2030 года - программного документа для экономики Бахрейна. У России схожий горизонт планирования. Так, приоритетные задачи были сформулированы в указе президента России о национальных целях развития РФ на период до 2030 года. Важное внимание в документе уделяется социальным задачам", - сказала она.

"Знаю, что Бахрейн недавно представил план национального экономического роста, предусматривающий стратегические реформы по пяти трекам. Я искренне желаю вам успеха и силы в его реализации", - добавила Матвиенко.