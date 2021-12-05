В Осло около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе

ХЕЛЬСИНКИ, 5 декабря. /ТАСС/. Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в центре Осло. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NRK .

Свыше 70 инфицированных, находившихся 26 ноября в ресторане в районе Акер Брюгге, были участниками вечеринки компании Scatec. Кроме них, заражение установлено еще у порядка 45-50 не имеющих отношения к корпоративу гостей, присутствовавших в ресторане в это же время.

Согласно анализу проб, примерно у половины инфицированных подозревают штамм "омикрон", однако точно подтвержден он пока только у 13 человек.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися COVID-19 и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте и при въезде по требованию показать полиции необходимые документы, в том числе ковид-сертификат, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда.

2 декабря правительство Норвегии приняло решение ввести новые ограничения в столичном и ряде других регионов страны на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Среди вводимых ограничений - требование о ношении защитной маски, когда нет возможности держать безопасную дистанцию минимум в метр, в магазинах, торговых центрах, транспорте, такси. Кроме того, вводится требование перевести сотрудников на удаленную работу там, где это возможно, ограничивается число участников частных мероприятий внутри помещений - не более ста гостей, предусмотрен также ряд ограничений для точек общепита.

К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили 70% жителей страны старше 12 лет. Однако число заражений продолжает расти. В Норвегии выявлено уже несколько случаев нового штамма коронавируса "омикрон".