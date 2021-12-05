Областной технологический лицей имени В. Долгих откроют в Истре в 2024 году

ИСТРА /Московская область/, 5 декабря. /ТАСС/. Закладка первого камня на месте строительства областного технологического лицея имени Владимира Долгих состоялась в подмосковной Истре. Его планируется открыть 1 сентября 2024 года, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участие в торжественной церемонии закладки первого камня приняли губернатор региона Андрей Воробьев, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, президент и председатель правления ПАО "ГМК Норильский никель" Владимир Потанин, а также семья Долгих.

"Вы знаете, что сегодня, 5 декабря, мы отмечаем контрнаступление - битва под Москвой, которая у нас в сердцах, очень кровопролитная, сложная, тяжелая. Здесь на каждом кусочке земли было место подвигу советского солдата, вся страна защищала Москву. 5 декабря, сегодня, был бы день рождения Владимира Ивановича Долгих, такие совпадения, и 6 декабря его призвали, молодого парнишку, защищать Москву. Наша задача построить здесь и запустить современный образовательный комплекс 1 сентября 2024 года", - сказал Воробьев в ходе церемонии.

Он рассказал, что в образовательном комплексе будут предусмотрены методики обучения для детей от двух до 18 лет. Планируется построить общежитие для проживания учеников из других городов. "Сегодня у нас торжественная церемония для того, чтобы мы дали старт строительству", - добавил губернатор.

Владимир Долгих, внук дважды Героя Социалистического Труда, фронтовика и участника контрнаступления Долгих, отметил своевременность создания лицея. "Немного хотелось бы сказать о самой идее технологического лицея. Она настолько своевременна, потому что все больше в России ощущается дефицит современных квалифицированных инженеров, технических руководителей предприятий. Реализация этой идеи принадлежит Андрею Юрьевичу Воробьеву, олицетворяя собой связь поколений, историческую оценку, будущее воспитание детей", - добавил Долгих.

Об областном технологическом лицее имени Долгих

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, строительство лицея проводится в рамках госпрограммы региона "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Будет построен учебный корпус на 960 мест, детский сад на 320 мест, стадион с трибуной для зрителей на 500 мест, спортивная и детская площадки.

Предполагается, что отличительной особенностью лицея станет высокотехнологичная среда обучения, которая позволит готовить учеников для поступления в ведущие технические вузы страны. Предпрофессиональная подготовка обучающихся сосредоточится на освоении IT-профессий и инженерии.

Владимир Долгих был председателем Московского городского совета ветеранов, депутатом Госдумы VI созыва, бывшим сенатором и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден шестью орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II и IV степеней, Дружбы, медалями СССР и России, а также орденами и медалями иностранных государств.