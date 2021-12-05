Путин поприветствовал участников церемонии закладки лицея им. Долгих

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии закладки лицея имени дважды Героя Социалистического Труда В. И. Долгих в городском округе Истра. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Приветствую вас на церемонии закладки лицея имени Владимира Ивановича Долгих дважды Героя Социалистического Труда, человека большого личного мужества, настоящего патриота, добровольца-фронтовика участника битвы за Москву", - говорится в сообщении.

Путин также указал на символичность того, что данная церемония приурочена к 80-летней годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. Он отметил, что эти героические события, глубоко значимые для жителей Истры и всего Подмосковья, навсегда останутся одной из самых ярких и незабываемых страниц отечественной и мировой истории.

"Тогда, в 1941 году, в жестоких сражениях на подступах к столице воочию проявились стойкость и отвага наших бойцов и командиров, всех защитников города, их сила духа и воля. Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Отечественной и должны сохранить для будущих поколений правду о минувшей войне", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что технологический лицей имени Долгих станет современным и передовым учебным заведением, а также гостеприимным домом для его учащихся, которые вырастут отличными специалистами и достойными гражданами России.

Об областном технологическом лицее имени Долгих

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, строительство лицея проводится в рамках госпрограммы региона "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Будет построен учебный корпус на 960 мест, детский сад на 320 мест, стадион с трибуной для зрителей на 500 мест, спортивная и детская площадки. Его планируется открыть 1 сентября 2024 года

Предполагается, что отличительной особенностью лицея станет высокотехнологичная среда обучения, которая позволит готовить учеников для поступления в ведущие технические вузы страны. Предпрофессиональная подготовка обучающихся сосредоточится на освоении IT-профессий и инженерии.

Владимир Долгих был председателем Московского городского совета ветеранов, депутатом Госдумы VI созыва, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден шестью орденами Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II и IV степеней, Дружбы, медалями СССР и России, а также орденами и медалями иностранных государств.