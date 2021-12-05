В Красном Кресте заявили, что Белоруссия дает доступ к мигрантам на границе с Польшей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии предоставляют доступ сотрудникам Красного Креста к мигрантам на границе с Польшей, им оказывается помощь. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.

"В настоящий момент мы работаем с органами власти для того, чтобы сейчас, в текущий период, людям предоставить питание и чтобы удовлетворить их базовые потребности, - сказал он. - С гуманитарной точки зрения для нас самое главное иметь доступ к людям, которым необходима помощь, и доступ этот мы, безусловно, имеем".

Рокка сообщил, что на прошлой неделе он встретился с представителями белорусского Красного Креста и правительства республики. "Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, но сейчас мы следим за ней, проводим оценку того, что нужно людям, переселяем их в теплые места. Вместе с властями мы предоставляем продовольствие, предметы первой необходимости", - продолжил он, заметив, что для более долгосрочного решения проблемы необходим диалог.

Отвечая на вопрос корр. ТАСС, Рокка признал, что не может назвать точное количество беженцев на границе, которые не имеют утепленного укрытия. "Мы не знаем. Всем, когда удается обнаружить, предлагается укрытие. Если кто-то еще прячется в лесах, то о них, к сожалению, мы не знаем", - констатировал он.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.