В профсоюзе заявили, что морякам с задержанного в Польше сухогруза ничего не угрожает

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Экипаж сухогруза "Руслана", задержанного в Польше, состоит из россиян, жизни моряков ничего не угрожает, сообщили ТАСС в воскресенье в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ).

Ранее специализированный польский сайт "Морской портал" сообщал, что пограничники Польши задержали в субботу в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз "Руслана". По его информации, судно, принадлежащее транспортной компании из Санкт-Петербурга, "шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове <...> за пределами выделенного водного пути", а экипаж не отвечал на вызовы пограничных служб. К судну отправились спасатели и пограничники, в километре от пляжа сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель.

"В профсоюз пока никто (по поводу инцидента с судном - прим. ТАСС) не обращался. Это российское судно, российские моряки, наверняка среди них кто-то является членом профсоюза, но на нас пока не выходили. Ничего угрожающего жизни и здоровью экипажа нет", - сказал представитель РПСМ.

Он уточнил, что в случае, если в профсоюз поступит обращение, его сотрудники сделают все возможное для помощи экипажу. Кроме того, представитель профсоюза выразил надежду, что к ситуации подключится МИД РФ.

Также собеседник отметил, что на данном этапе считает, что "власти Польши должны разобраться в ситуации" - по имеющимся в СМИ данным, у властей есть подозрения, что капитан сухогруза и еще двое членов экипажа в момент инцидента могли быть не трезвы.

Согласно данным портала Marine Traffic, судно находится сейчас в порту Гданьска.