Желтый уровень опасности объявили 5 декабря в Московском регионе из-за гололедицы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности продлен до 7 декабря из-за гололедицы в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 вторника, 7 декабря.

Как сообщал ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 7 декабря балканский антициклон принесет в Москву снегопады. Выпадет до 20% месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 12-17 см. При этом ожидается потепление, столбики термометров устремятся к нулевой отметке.