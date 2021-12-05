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Экс-президент Чехии Клаус сломал ногу

Как передает Чешское радио, он передвигается на костылях

ПРАГА, 5 декабря. /ТАСС/. Вацлав Клаус, занимавший пост президента Чехии с 2003 года по 2013 год, сломал ногу и передвигается на костылях. Об этом сообщило в воскресенье Чешское радио.

Клаус упал во время прогулки, которую совершал по обледеневшей дороге в горах Крконоше на севере Чехии. Он был доставлен в пражскую больницу "На Буловке". Врачи диагностировали перелом лодыжки и наложили гипс.

80-летний экс-президент страдает урологическим заболеванием, из-за которого наблюдается в пражской больнице "Мотол". Нередко у него возникают проблемы с повышенным артериальным давлением, в связи с которыми он недавно прошел лечение в Центральном военном госпитале в Праге.

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Чехия
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