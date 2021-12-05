Прокуратура проверит информацию о "черной" воде в домах жителей поселка в Забайкалье

ТАСС, 5 декабря. Прокуратура Забайкальского края проверит информацию о грязной питьевой воде, которую привозят жителям поселка Ксеньевка Могочинского района. Проверка организована после размещений жалоб в средствах массовой информации региона, сообщается на сайте прокуратуры края.

В СМИ Забайкальского края распространилась информация о том, что жители поселка Ксеньевка, в котором проживают 2,5 тыс. человек, жалуются на то, что им на протяжении нескольких месяцев привозят до черноты грязную воду. Предположительно, воду не фильтруют.

"Могочинская межрайонная прокуратура Забайкальского края организовала проверку по сообщениям в СМИ и соцсетях о некачественном водоснабжении населения поселка городского типа Ксеньевка. В настоящее время уже истребована информация от местной администрации и ресурсоснабжающей организации, к проверке также будут привлечены специалисты Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.