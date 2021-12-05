Путин заявил о поддержке инициативы по страхованию добровольцев

"Это особенно нужно детям, ребятишкам из детских домов, тем, кто лежит в больницах и не может встретить Новый год в кругу близких. Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной поддержке. И конечно, кроме таких, как вы, оказать такую поддержку не может никто", - добавил президент.

Он отметил, что форум "МыВместе" - это "форум реальных дел, хороших, добрых проектов, в том числе к предстоящим новогодним праздникам".

"Личное, глубокое понимание проблем, болевых точек все чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений. Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев", - сказал Путин.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. Об этом он заявил на церемонии награждения победителей международной премии "Мы вместе - 2021".

"Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой", - сказал Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии "Мы вместе".

Он поблагодарил всех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции "Мы вместе". К ней подключились НКО, предприниматели, общественные организации, партии и ведущая политическая сила - "Единая Россия", напомнил он.

День волонтера

Путин поздравил всех причастных с днем волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в России уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтеров на благо общества, конкретных людей, высоко ценится. "Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем", - подчеркнул глава государства.

"Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан", - отметил Путин.

Он заявил, что волонтерством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь.

"Я знаю, что добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но, конечно, тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее", - сказал президент.

"Я очень часто говорю и слышу со стороны, что у нас замечательные молодые люди. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова: замечательная молодежь! Душевная, щедрая, деятельная и эффективная", - продолжил Путин.

По его словам, движение добровольцев действительно не знает границ, притом не только территориальных, но и душевных границ. "Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете, от лица тех, кто не всегда даже в состоянии сказать вам "спасибо". А я от их имени хочу это сделать", - отметил глава государства.

Глава государства обратил внимание на то, что милосердие, сострадание, стремление прийти на помощь тем, кому трудно, - это ценности, которые не знают границ. "Они объединяют людей. Причем людей, живущих далеко друг от друга, в самых разных странах, на разных континентах", - заметил Путин. Он добавил, что волонтеры всегда очень остро чувствуют "нерв происходящих событий", идут туда, где трудно, иногда опасно и всегда нелегко. "Ситуация порой в прямом смысле слова является чрезвычайной", - пояснил президент, приведя в пример наводнения на юге России и лесные пожары в Сибири.

Международное сотрудничество

Международное партнерство в волонтерских проектах способствует достижению общих целей, помогает находить наиболее эффективные решения волнующих людей вопросов как локального, так и глобального характера, сказал президент.

"Форум приобрел действительно уже и международный формат, международное значение, собрал вместе волонтеров не только из всех регионов нашей огромной страны - из всех регионов Российской Федерации, но и представителей более чем 40 стран мира", - констатировал он.

С этого года международной стала и сама премия "Мы вместе", напомнил Путин. Она теперь присуждается в том числе добровольцам из-за рубежа, их проектам. "И я рад сегодня приветствовать наших гостей из Индии, Словении, Мексики, из других государств. Такое партнерство, взаимодействие, безусловно, служит достижению общих целей, помогает найти наилучшие, самые эффективные способы решения вопросов как локального, так и глобального характера, которые волнуют людей", - подчеркнул глава российского государства.

Он отметил, что с каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой. "Считаю правильным, что и ваш форум, который традиционно приурочен ко Дню добровольца, и конкурс лучших волонтерских проектов, на который подано более 25 тыс. заявок в этом году, тоже теперь носит имя "Мы вместе", - сказал Путин.

Эти слова, продолжил он, наполнены "жизненным, деятельным смыслом, пониманием того, как важно единство, что объединение усилий во имя людей, страны всегда приносит пользу и помогает добиваться высоких результатов в любой сфере". "В основе волонтерской работы лежат идеи созидания, гуманизма, взаимопомощи - то, что близко и понятно каждому человеку. Это универсальные ценности, способные стирать искусственные барьеры, границы, а порой даже и разногласия", - уверен российский президент.