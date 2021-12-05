"Волонтером года" стал Павел Бережанский

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, в Международный день добровольцев, по видеосвязи принял участие в церемонии вручения премии "Мы вместе". Глава государства объявил имя победителя в номинации "Волонтер года". Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей.

Глава государства сообщил, что подписан указ о награждении медалями Луки Крымского волонтеров-медиков, участников всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", "которые за свою самоотверженную работу в период пандемии вошли в число финалистов в номинации "Волонтер года".

"А победителем в этой номинации стал Павел Бережанский, врач-педиатр. Он создал целую службу консультирования и поддержки родителей. Павел Вячеславович, искренне вас поздравляю", - заявил Путин на церемонии.

Получив награду из рук президента, Бережанский признался, что "счастлив". Он поблагодарил всех волонтеров, медиков и "всех неравнодушных людей". "Если каждый из нас поможет и сделает счастливым другого человека, хотя бы одного, тогда все в округе у нас будут счастливы. У нас все получится, потому что мы вместе", - заявил победитель.

Путин на церемонии также вручил медали Луки Крымского. Этой награды были удостоены волонтер - медик "красной зоны" Ольга Золотухина, волонтер-медик Владимир Никольский и руководитель и волонтер штаба акции "Мы вместе" в Кировской области Екатерина Садакова.

Как напомнили в Кремле, международная премия "Мы вместе" учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В этом году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок. Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".