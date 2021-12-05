Мезенцев призвал не политизировать право людей на отдых в Крыму

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 декабря. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не политизировать право граждан Белоруссии и других постсоветских стран на отдых в Крыму. Свое заявление он сделал ТАСС в воскресенье на Кубке Союзного государства России и Белоруссии по самбо, прошедшем на "Сириус-Арене".

"Не нужно политизировать право тысяч и тысяч людей отдохнуть в Крыму, право прилететь на курорты крымского побережья, здравницы полуострова, что позволяет людям восстановить свое здоровье и силы вне зависимости от того, какой у них паспорт и в какой стране сегодня они живут", - сказал Мезенцев, отвечая на вопрос агентства о возможном запуске авиасообщения между Минском и Симферополем.

Как отметил госсекретарь Союзного государства, те отношения, которые сложились в советское время и позднее, когда россияне, украинцы, белорусы, представители других постсоветских республик отдыхали в Крыму, доказывают, что "полуостров открыт, комфортен для отдыха, восстановления здоровья и подтверждения тех очень добрых отношений, которые сегодня характеризуют представители многих наших народов, живущих на постсоветском пространстве".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.