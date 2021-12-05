Путин исполнит мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии "Мы вместе" сообщил, что в этом году вновь будет участвовать в благотворительной акции "Елка желаний". В прямом эфире по видеосвязи с помощью юного ведущего Егора президент "снял" с установленной на сцене в "Манеже" елки три открытки с желаниями, которые ему предстоит исполнить.

"Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как "Елка желаний", вместе с вами", - сказал Путин как только объявил имя победителя в номинации "Волонтер года".

Желания, которые "вытянул" в этом году с елки Путин, принадлежат 14-летнему юноше из Подмосковья, который мечтает о гитаре, пятилетнему ребенку из Бурятии, мечтающему побывать в роли пожарного, а также 13-летней девочке из Ставропольского края, которая мечтает посетить балет "Лебединое озеро".