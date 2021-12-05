СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по заявлению граждан

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по обращению инициативной "группы патриотов". Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной "группы патриотов". В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, главу СК просят проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)", - подчеркнули в СК.