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Пандемия COVID-19

В центре Брюсселя в ходе манифестации против антиковидных мер начались беспорядки

Колонна манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон около парка Пятидесятилетия в Европейском квартале города
© Асмик Арутюнян/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Организованная в воскресенье манифестация в Брюсселе против санитарных ограничительных мер и возможного введения обязательной вакцинации от коронавируса в Бельгии вылилась в беспорядки и столкновения с полицией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Колонна манифестантов попыталась прорвать полицейский кордон около парка Пятидесятилетия в Европейском квартале Брюсселя. Полиция в ответ распылила слезоточивый газ и применила водометы. Толпа протестующих остановилась, наиболее активные из них начали забрасывать стражей порядка петардами и пустыми бутылками. Многие из участников акции протеста пришли на манифестацию хорошо подготовленными - с противогазами, которые они надели немедленно после применения полицией слезоточивого газа.

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БельгияПандемия COVID-19
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