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В Кирово-Чепецке полицейский спас школьника, который провалился под лед

Жизни ребенка ничего не угрожает

ТАСС, 5 декабря. Участковый полиции Антон Богданович спас 11-летнего мальчика, который провалился под лед на реке Чепца в Кирово-Чепецке. Об этом ТАСС  сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение, что в реке Чепца в Кирово-Чепецке тонет ребенок. "На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые увидели, что мальчик провалился под лед. Участковый уполномоченный полиции лейтенант Антон Богданович бросился в воду, добрался до подростка и удерживал его на поверхности до прибытия спасателей, которые помогли обоим выбраться на берег", - сказала Волк.

Полицейский и мальчик доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. Выяснилось, что 11-летний школьник вышел на лед во время прогулки. Лед провалился, и он оказался в воде. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

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