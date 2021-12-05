Путин: РФ в вакцинации от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не принуждения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские власти при решении задачи вакцинации от коронавируса стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

"Действительно, важнейшая задача здесь - это вакцинация населения, - заметил он, говоря о ситуации с пандемией. - И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой".

Политика по убеждению в необходимости вакцинации от ковида в последнее время приносит результат.

Новые штаммы будут возвращаться даже в страны с высоким уровнем вакцинации, если не будет международного сотрудничества в борьбе с ковидом. Около 200 млн человек получили прививки от ковида российскими вакцинами.

Привитые российскими вакцинами не должны быть ущемлены в правах на передвижение между странами. Данные из разных стран говорят, что российская вакцина от ковида является одной из самых эффективных и безопасных.