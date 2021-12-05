Путин: волонтерское движение в России оказывает серьезное влияние на гуманитарную сферу

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Добровольческое движение в России приобрело солидный характер и стало оказывать серьезное влияние на гуманитарную сферу жизни в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

"Я хотел бы отметить, что за это время движение в России приобрело очень мощный, солидный характер, который действительно оказывает серьезное влияние на гуманитарную сферу всей нашей жизни, на гуманитарную составляющую жизни в России", - сказал Путин.

Он поблагодарил своего собеседника за то, что тот приехал в Россию именно в Международный день добровольцев. "В 1985 году, как известно, Генеральная Ассамблея ООН утвердила этот праздник - Международный день добровольцев, и пять лет назад мы этот праздник начали отмечать и у нас в стране, в России", - заметил Путин.

Он рассказал, что в течение двух с лишним лет пандемии в стране проходит акция под названием "Мы вместе". "Это приобрело характер целого движения. В нем участвуют сотни тысяч людей, и они оказали уже поддержку 6,5 млн людей. Мы всячески стараемся поддержать эти начинания и эту деятельность", - сказал президент.

Путин напомнил, что провел церемонию вручения госнаград выдающимся волонтерам и побеседовал с ними. По словам президента, молодые люди рассказали ему о том, как осуществляют свою работу, в каком направлении двигаются и что считают для себя важным. "Безусловно, это все производит самое выгоднейшее впечатление", - заключил глава государства.